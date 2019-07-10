В Самарской области принят закон о господдержке дольщиков

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон о мерах господдержки участников долевого строительства и лиц, которые отвечают за соблюдение их прав. Соответствующий документ опубликован региональным правительством.

Согласно закону, меры господдержки будут предоставляться в виде земельного участка новому застройщику в аренду без проведения торгов. Также объединения участников долевого строительства и конкурсные управляющие будут получать субсидии для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, согласно документу, обманутые дольщики смогут получать жилые помещения вне проблемного объекта, если завершение строительства такого объекта будет признано невозможным. Помимо прочего, местные бюджеты, объединения дольщиков новые застройщики смогут получать субсидии для подключения проблемного объекта к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Также по новому закону обманутым дольщикам будет выплачиваться денежная компенсация, если объекты, в которые вложены их средства, останутся недостроенными. Закон вступит в силу 18 июля текущего года.

Георгий Портнов