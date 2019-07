Из Парижа с любовью

Осознание того, что ювелирные украшения — предметы искусства чрезвычайно высокой ценности, обладающие историческим значением, которые при этом можно носить, делает их объектом пристального внимания и для тех, кто никогда не сможет ими владеть, и для тех, кто может уже сейчас. Благодаря последним, ведущие ювелирные дома мира продолжают неустанно развивать высокое ювелирное искусства, и коллекции этого года, показанные во время июльской недели от-кутюр в Париже, поражают красочностью. А еще поиском нестандартных подходов к этому самому консервативному из искусств.

Boucheron

Boucheron, пара колец Duo Taille Emeraude, белое золото, берил гелиодор, черный лак, оникс, бриллианты

В конце 2018 года после 18 месяцев ремонта Boucheron открыли двери своего флагманского бутика на Вандомской площади. И новая коллекция высокого ювелирного искусства марки является одой Парижу, родному городу Boucheron. Креативный директора марки Клер Шуан в качестве вдохновения взяла виды на дворец Гран Пале с высоты птичьего полета, скульптуры на крыше Опера Гарнье, брусчатку Вандомской площади, монументальность Вандомской колонны, лестницу оригинального бутика Boucheron и даже кота Владимира, любимого питомца основателя дома, Фредерика Бушерона.

Van Cleef & Arpels

Van Cleef & Arpels, броши Romeo & Juliet, белое, розовое и желтое золото, черный лак, рубины, цветные сапфиры, спессартиты, лазурит, белые и желтые бриллианты

Современная постановка балета «Ромео и Джульетта» французским танцовщиком и балетмейстером Бенджамином Мильпье, которую дом Van Cleef & Arpels поддерживают с финансовой точки зрения, стала поводом для темы новой коллекции высокого ювелирного искусства. Как всегда, каждая из 100 вещей в Romeo & Juliet удивительна и уникальна не только искусной работой «золотых рук» компании, но и редчайшими камнями. Так в браслете Lovers’ Path в технике невидимой закрепки установлены три крупных колумбийских квадратных изумруда, а в серьгах Kiss on the Balcony — рубины и бриллианты. Колье Giardino напоминает грандиозные украшения эпохи итальянского Ренессанса, а в трансформируемом колье Verona сверкает бирманский сапфир весом 23,86 карат.

De Beers

De Beers, кольца Monarch Butterfly, белое золото, цветные и белые бриллианты

Даже те ювелирные дома, которые традиционно специализируются на бриллиантах, начали предлагать своим поклонникам нечто новое. De Beers, знаменитые крупными и редкими, но все же бесцветными камнями в последние пару лет заигрывают то с желтыми, то с неограненными цветными бриллиантами. Коллекция Portraits of Nature, пожалуй, самая красочная в истории марки, и состоит из пяти комплектов, вдохновленных животными, обитающими в тех странах, где добывают бриллианты De Beers. Бабочки Monarch усыпаны камнями в розовых, оранжевых и коричневых оттенках. Electric Cichlids — матовыми необработанными желтыми бриллиантами, Chapman’s Zebra сочетает серый перламутр с бесцветными и серыми бриллиантами, а самый смелый комплект Knysna Chameleon собран из необработанных бриллиантов цвета фисташек, бледного хаки, розового и голубого денима. Особый акцент марка делает на том, что каждый камень уникален своим цветом, и больше ни у кого точно такого же быть не может.

Ana Khouri

Ana Khouri, колье Phillipa, белое золото, турмалины параиба, бриллианты

Ана Хури — жительница Нью-Йорка, ювелир, скульптор и противница симметрии. Каждое свое украшение она начинает с мини-скульптуры, что позволяет ей находить необычные решения соединения «тела» украшения и камней. В этом году — раздутый объем, округлые формы. Круглые бриллианты сидят сверху и снизу крупных пухлых колец с бриллиантовым паве, к браслету крепится крупная цепочка-подвеска с изумрудом на конце, а трансформируемый головной убор с бриллиантовой дорожкой через всю голову крепится с каждого конца к неодинаковым серьгам.

Messika

Messika, кольцо Born to Be Wild, белое золото, желтые и белые бриллианты

В противовес тем ювелирам, которые во главу угла ставят редкость камней, Валери Мессика нашла свою нишу в современном дизайне бриллиантовых украшений, которые предлагает носить, — подтверждая это собственным примером — с джинсами и футболкой, а не только с кутюрными платьями. Квадратные желтые бриллианты красуются на открытом чокере, сердцевидные — на асимметричном кольце, а розовый бриллиант огранки «изумруд» весом 5,36 карат словно парит в невесомости на незавершенном круге колье из розового золота. Идеальные бесцветные бриллианты по-прежнему самые популярные камни, но усыпанные ими маска на лицо и серьга, соединяющая нос и ухо, от Messika какие угодно, только не скучные.

Chaumet

Chaumet, тиара Etoiles Etoiles, белое золото, бриллианты

Как следует из перевода названия коллекции Les Ciels de Chaumet с французского, внимание ювелиров дома при ее подготовке было обращено к небесному своду. Тиары, украшения для волос и одежды, броши, колье, серьги и кольца — воплощение поэтичного взгляда дизайнеров и мастеров на этот неисчерпаемый источник аллюзий и ассоциаций. Линия Les Caprices du Ciel посвящена красоте облаков и молний, солнечный свет и оттенки заката нашли новое воплощение в вещах Les Couleurs du Ciel, а украшения Les Fulgurances напоминают о звездах на ночном небосклоне.

Cartier

Cartier, кольцо Airavata, платина, яшма, желтые, оранжевые, коричневые и белые бриллианты

Главный парижский ювелирный гранд разделил свою коллекцию Magnitude на три части. Первую показал в июне в Лондоне, вторую — только что в Париже, а третью придется ждать до ноябрьской презентации в Нью-Йорке. Все вещи объединены одной темой — противопоставлением (материалов, цветов, форм, объемов). Есть вещи с классическими и очень редкими изумрудами, рубинами и бриллиантами, но особый интерес представляют украшения Aphelie и Zemia с такими нечастыми гостями в высоком ювелирном искусстве, как рутилированный кварц или матричный опал. В вещах Mauna переливаются двуцветные топазы, в Aravata — звездчатые сапфиры, а в колье и серьгах Alya — амазониты.

Buccellati

Buccellati, браслет Sterlizia, белое и розовое золото, бриллианты

Итальянский ювелирный дом в этом году празднует 100-летний юбилей. В честь праздника Buccellati не просто создали коллекцию роскошных вещей с главными кодами марки — гравировкой по золоту и ажурными бриллиантовыми вставками, но и представили собственную огранку бриллианта Tache, разработанную по эскизу основателя, Андреа Буччеллати. Бренд особенно акцентирует внимание на происхождении всех использованных камней (Ботсвана, Южная Африка и Россия), добытых с соблюдением всех социальных и этических норм. Бриллиант огранки Tache можно видеть в новых кольцах Aura, Chandra, Evanthe, Elsa, Arcade и Eternelle, а также на подвеске и серьгах Crosso, браслете Sterlizia, комплекте Ventaglio и серьгах Vega.

Louis Vuitton

Louis Vuitton, колье Royaume, белое золото, сапфиры, бриллианты

После года ожидания, Louis Vuitton наконец-то представили первую коллекцию высокого ювелирного искусства нового креативного директора ювелирного направления марки Франчески Амфитеатрофф. Как следует из названия коллекции Riders of the Knights, за отправную точку дизайнер взяла эпоху Средневековья с ее геральдическими мотивами и доспехами. Сохранив архитектурно-строгие линии рисунка украшений и крупные драгоценные камни, среди которых хочется отметить сапфир в 19,31 карата в колье The Royaume, как узнаваемые коды ювелирного стиля Louis Vuitton, Франческа вдохнула в них жизнь — вещи стали как будто бы более гибкими и цветными.

Екатерина Зиборова