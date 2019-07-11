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Boucheron, колье Paves de Cristal, белое золото, горный хрусталь, бриллианты

Из Парижа с любовью

Обзор новых коллекций высокого ювелирного искусства

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Осознание того, что ювелирные украшения — предметы искусства чрезвычайно высокой ценности, обладающие историческим значением, которые при этом можно носить, делает их объектом пристального внимания и для тех, кто никогда не сможет ими владеть, и для тех, кто может уже сейчас. Благодаря последним, ведущие ювелирные дома мира продолжают неустанно развивать высокое ювелирное искусства, и коллекции этого года, показанные во время июльской недели от-кутюр в Париже, поражают красочностью. А еще поиском нестандартных подходов к этому самому консервативному из искусств.


Boucheron


Boucheron, пара колец Duo Taille Emeraude, белое золото, берил гелиодор, черный лак, оникс, бриллианты

Boucheron, пара колец Duo Taille Emeraude, белое золото, берил гелиодор, черный лак, оникс, бриллианты

В конце 2018 года после 18 месяцев ремонта Boucheron открыли двери своего флагманского бутика на Вандомской площади. И новая коллекция высокого ювелирного искусства марки является одой Парижу, родному городу Boucheron. Креативный директора марки Клер Шуан в качестве вдохновения взяла виды на дворец Гран Пале с высоты птичьего полета, скульптуры на крыше Опера Гарнье, брусчатку Вандомской площади, монументальность Вандомской колонны, лестницу оригинального бутика Boucheron и даже кота Владимира, любимого питомца основателя дома, Фредерика Бушерона.

Van Cleef & Arpels


Van Cleef & Arpels, броши Romeo & Juliet, белое, розовое и желтое золото, черный лак, рубины, цветные сапфиры, спессартиты, лазурит, белые и желтые бриллианты

Van Cleef & Arpels, броши Romeo & Juliet, белое, розовое и желтое золото, черный лак, рубины, цветные сапфиры, спессартиты, лазурит, белые и желтые бриллианты

Современная постановка балета «Ромео и Джульетта» французским танцовщиком и балетмейстером Бенджамином Мильпье, которую дом Van Cleef & Arpels поддерживают с финансовой точки зрения, стала поводом для темы новой коллекции высокого ювелирного искусства. Как всегда, каждая из 100 вещей в Romeo & Juliet удивительна и уникальна не только искусной работой «золотых рук» компании, но и редчайшими камнями. Так в браслете Lovers’ Path в технике невидимой закрепки установлены три крупных колумбийских квадратных изумруда, а в серьгах Kiss on the Balcony — рубины и бриллианты. Колье Giardino напоминает грандиозные украшения эпохи итальянского Ренессанса, а в трансформируемом колье Verona сверкает бирманский сапфир весом 23,86 карат.

De Beers


De Beers, кольца Monarch Butterfly, белое золото, цветные и белые бриллианты

De Beers, кольца Monarch Butterfly, белое золото, цветные и белые бриллианты

Даже те ювелирные дома, которые традиционно специализируются на бриллиантах, начали предлагать своим поклонникам нечто новое. De Beers, знаменитые крупными и редкими, но все же бесцветными камнями в последние пару лет заигрывают то с желтыми, то с неограненными цветными бриллиантами. Коллекция Portraits of Nature, пожалуй, самая красочная в истории марки, и состоит из пяти комплектов, вдохновленных животными, обитающими в тех странах, где добывают бриллианты De Beers. Бабочки Monarch усыпаны камнями в розовых, оранжевых и коричневых оттенках. Electric Cichlids — матовыми необработанными желтыми бриллиантами, Chapman’s Zebra сочетает серый перламутр с бесцветными и серыми бриллиантами, а самый смелый комплект Knysna Chameleon собран из необработанных бриллиантов цвета фисташек, бледного хаки, розового и голубого денима. Особый акцент марка делает на том, что каждый камень уникален своим цветом, и больше ни у кого точно такого же быть не может.

Ana Khouri


Ana Khouri, колье Phillipa, белое золото, турмалины параиба, бриллианты

Ana Khouri, колье Phillipa, белое золото, турмалины параиба, бриллианты

Ана Хури — жительница Нью-Йорка, ювелир, скульптор и противница симметрии. Каждое свое украшение она начинает с мини-скульптуры, что позволяет ей находить необычные решения соединения «тела» украшения и камней. В этом году — раздутый объем, округлые формы. Круглые бриллианты сидят сверху и снизу крупных пухлых колец с бриллиантовым паве, к браслету крепится крупная цепочка-подвеска с изумрудом на конце, а трансформируемый головной убор с бриллиантовой дорожкой через всю голову крепится с каждого конца к неодинаковым серьгам.

Messika


Messika, кольцо Born to Be Wild, белое золото, желтые и белые бриллианты

Messika, кольцо Born to Be Wild, белое золото, желтые и белые бриллианты

В противовес тем ювелирам, которые во главу угла ставят редкость камней, Валери Мессика нашла свою нишу в современном дизайне бриллиантовых украшений, которые предлагает носить, — подтверждая это собственным примером — с джинсами и футболкой, а не только с кутюрными платьями. Квадратные желтые бриллианты красуются на открытом чокере, сердцевидные — на асимметричном кольце, а розовый бриллиант огранки «изумруд» весом 5,36 карат словно парит в невесомости на незавершенном круге колье из розового золота. Идеальные бесцветные бриллианты по-прежнему самые популярные камни, но усыпанные ими маска на лицо и серьга, соединяющая нос и ухо, от Messika какие угодно, только не скучные.

Chaumet


Chaumet, тиара Etoiles Etoiles, белое золото, бриллианты

Chaumet, тиара Etoiles Etoiles, белое золото, бриллианты

Как следует из перевода названия коллекции Les Ciels de Chaumet с французского, внимание ювелиров дома при ее подготовке было обращено к небесному своду. Тиары, украшения для волос и одежды, броши, колье, серьги и кольца — воплощение поэтичного взгляда дизайнеров и мастеров на этот неисчерпаемый источник аллюзий и ассоциаций. Линия Les Caprices du Ciel посвящена красоте облаков и молний, солнечный свет и оттенки заката нашли новое воплощение в вещах Les Couleurs du Ciel, а украшения Les Fulgurances напоминают о звездах на ночном небосклоне.

Cartier


Cartier, кольцо Airavata, платина, яшма, желтые, оранжевые, коричневые и белые бриллианты

Cartier, кольцо Airavata, платина, яшма, желтые, оранжевые, коричневые и белые бриллианты

Главный парижский ювелирный гранд разделил свою коллекцию Magnitude на три части. Первую показал в июне в Лондоне, вторую — только что в Париже, а третью придется ждать до ноябрьской презентации в Нью-Йорке. Все вещи объединены одной темой — противопоставлением (материалов, цветов, форм, объемов). Есть вещи с классическими и очень редкими изумрудами, рубинами и бриллиантами, но особый интерес представляют украшения Aphelie и Zemia с такими нечастыми гостями в высоком ювелирном искусстве, как рутилированный кварц или матричный опал. В вещах Mauna переливаются двуцветные топазы, в Aravata — звездчатые сапфиры, а в колье и серьгах Alya — амазониты.

Buccellati


Buccellati, браслет Sterlizia, белое и розовое золото, бриллианты

Buccellati, браслет Sterlizia, белое и розовое золото, бриллианты

Итальянский ювелирный дом в этом году празднует 100-летний юбилей. В честь праздника Buccellati не просто создали коллекцию роскошных вещей с главными кодами марки — гравировкой по золоту и ажурными бриллиантовыми вставками, но и представили собственную огранку бриллианта Tache, разработанную по эскизу основателя, Андреа Буччеллати. Бренд особенно акцентирует внимание на происхождении всех использованных камней (Ботсвана, Южная Африка и Россия), добытых с соблюдением всех социальных и этических норм. Бриллиант огранки Tache можно видеть в новых кольцах Aura, Chandra, Evanthe, Elsa, Arcade и Eternelle, а также на подвеске и серьгах Crosso, браслете Sterlizia, комплекте Ventaglio и серьгах Vega.

Louis Vuitton


Louis Vuitton, колье Royaume, белое золото, сапфиры, бриллианты

Louis Vuitton, колье Royaume, белое золото, сапфиры, бриллианты

После года ожидания, Louis Vuitton наконец-то представили первую коллекцию высокого ювелирного искусства нового креативного директора ювелирного направления марки Франчески Амфитеатрофф. Как следует из названия коллекции Riders of the Knights, за отправную точку дизайнер взяла эпоху Средневековья с ее геральдическими мотивами и доспехами. Сохранив архитектурно-строгие линии рисунка украшений и крупные драгоценные камни, среди которых хочется отметить сапфир в 19,31 карата в колье The Royaume, как узнаваемые коды ювелирного стиля Louis Vuitton, Франческа вдохнула в них жизнь — вещи стали как будто бы более гибкими и цветными.

Екатерина Зиборова


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