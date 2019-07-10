«Надо понимать, что вкладывается в это понятие»

Евгений Коган, президент инвестиционной группы «Московские партнеры»: «Мне хватит 1,4 млн, но все же надо понимать, что вкладывается в понятие “роскошная жизнь”. Если ты постоянно ходишь в дорогие рестораны, пьешь исключительно Chateau Margaux 2007 года, катаешься на Lamborghini и не вылезаешь из поездок в Монте-Карло, то этих денег, конечно, будет маловато. Если же все это убрать, то, я думаю, можно ограничиться и миллионом».

Александр Лебедев, основатель «Национальной резервной корпорации»: «Люди делятся на две категории: одних интересует роскошная жизнь, например, на юге Франции, которая, к слову, стоит гораздо дороже, другие же мечтают о совершенно иных вещах».

Александр Хаминский, адвокат, председатель правления Республиканского юридического общества: «1,4 млн в месяц на человека вполне достаточно для достойной жизни. То, что у нас считается dolce vita — не мой стиль жизни. Я скорее предпочитаю дорогой casual. Чтобы жить роскошно в понимании наших граждан и пускать пыль в глаза, хватит и значительно меньшей суммы».