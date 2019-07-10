Наследственность и субординация

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Александр Леви рассказывает о новом лэптопе компании Honor.

С 2011 по 2016 год глобальные поставки ноутбуков стабильно падали и просели почти на 25%. Затем снижение показателя не только замедлилось, но и вовсе прекратилось. После чего сразу наметился рост, делится результатами исследований IDC. По прогнозу компании, с момента перелома ситуации до конца этого года количество мировых поставок лэптопов по всему миру вырастет почти на 6%.

Свою крохотную лепту в ренессанс категории ноутбуков внесет и бренд Honor со своей дебютной моделью MagicBook. Хоть и считать этот компьютер по-настоящему первым для вендора можно разве что номинально. И вот почему: Honor, как суббренд Huawei, по праву неформального наследия заимствует у «старшего товарища» все удачные наработки. А для соблюдения субординации заменяет некоторые компоненты в своих устройствах на более доступные аналоги или менее эффективные. Так чтобы и сохранить привлекательность в соотношении цена-опция, и избежать внутренней конкуренции с материнской компанией. Не исключаю собственных разработок Honor, но новинка китайского суббренда отлично подтверждает описанную мной схему. Начать хотя бы с названия — это копия кальки. Официально секрет Полишинеля никто не подтвердит, но Huawei MateBook X Pro и Honor MagicBook — не иначе как фонетическая аллюзия на тему Apple MacBook.

Если взглянуть на комплектацию китайских лэптоп-собратьев, то обнаружится не так уж много различий. Самое заметное — конечно, экран. У Huawei LTPS тачскрин, тончайшие рамки и разрешение 3000 на 2000 точек, тогда как Honor комплектуется IPS Full HD дисплеем. Восьмое поколение процессора Intel Core i5-8250U, видеокарта NVIDIA GeForce MX150, 8 Гб оперативной памяти и в том, и в другом лэптопах. Также оба компьютера имеют сенсор отпечатка пальцев и довольно приятное для ноутбука звуковое решение с технологией Dolby Atmos. Схожие дизайнерские решения в металлических корпусах даже не обсуждаю.

Honor MagicBook имеет обычную фронтальную камеру, против скрытой в клавиатуре у Huawei MateBook X Pro. Также у него более традиционный набор разъемов и заметно меньше тачпад. Точнее, у «старшего собрата» он просто огромный. По совокупности различий цена первого ноутбука Honor на 30 тыс. руб. ниже стоимости конструктивного донора.

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