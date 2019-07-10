Свердловские власти подписали соглашение о создании молочно-товарной фермы

Правительство Свердловской области, Сбербанк и ООО «Ударник» подписали соглашение о строительстве молочно-товарной фермы в Артинском районе Свердловской области. Документ подписали свердловский губернатор Евгений Куйвашев, председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин и учредитель «Ударника» Алексей Бобров в ходе международной промышленной выставки «Иннопром».

Как сообщили в департаменте информполитики региона, проект планируется реализовать к 2021 году. Комплекс рассчитан на 1,8 тыс. голов фуражных коров с полным циклом выращивания молодняка. Общий объем инвестиций составит 1,72 млрд руб., из которых 1 млрд руб. предоставит Сбербанк, 720 млн руб. — частные инвестиции «Ударника». Предполагается, что с 2021 года объем производства фермы составит порядка 41 т сырого молока в сутки. В будущем предприятие готовится получить официальный статус племенного репродуктора.

По словам губернатора, проект станет «одним из важных этапов комплексного социально-экономического развития сельских территорий региона». «Уверен, что строительство фермы войдет в число ярких историй успеха в развитии агропромышленного комплекса и укреплении продовольственной безопасности региона»,— подчеркнул он. Алексей Бобров уверен, что проект обеспечит в селе Сажино (212 км к юго-западу от Екатеринбурга) 21 новое рабочее место и модернизацию 160 действующих мест. Средняя зарплата на предприятии будет около 35 тыс. руб. Это, по словам господина Боброва, почти равнозначно зарплатам в Екатеринбурге.

Предполагается, что новое оборудование и племенное поголовье позволят увеличить выручку от животноводства в семь раз и в два раза увеличить налоговые отчисления сельхозпредприятия в бюджеты всех уровней, сообщили в департаменте.

В этом году «Иннопром» посвящен «цифровому производству», страной-партнером выступает Турция. Выставка проходит с 8 по 11 июля. Планируется, что ее посетят представители более 100 государств и 60 регионов РФ. Вчера, 9 июля, «Иннопром» посетил Владимир Путин. Он посмотрел несколько стендов выставки.

Яна Рустамова