Нарушения требований пожарной безопасности устранили в ижевском ТЦ «Прикамье»

Сотрудники прокуратуры Первомайского района Ижевска и ГУ МЧС России по Удмуртии выявили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в ижевском торговом центре «Прикамье». Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, они касаются заграждения эвакуационных выходов, несоблюдения требований к обеспечения расстояния между зданием торгового центра и парковкой автомобилей для подъезда специальной техники, отсутствия локальных актов, регламентирующих действие персонала по эвакуации людей при пожаре и другие.

Собственник ТЦ «Прикамье» был привлечен к административной ответственности по ст.20.4 ч.1 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) с назначением наказания в виде предупреждения. Кроме того, в его адрес внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, директор ТЦ «Прикамье» и главный инженер привлечены к дисциплинарной ответственности.