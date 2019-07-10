Лермонтовский ГМЗ поставит в Северную Америку 2,3 тыс. тонн удобрений

До конца августа Лермонтовский гидрометаллургический завод (ГМЗ)отгрузит 2,3 тыс. т водорастворимых удобрений в Северную Америку, сообщает пресс-служба министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

Торговый дом Лермонтовского ГМЗ «Кашемир Капитал» должен поставить более 1 тыс. т диаммонийфосфата (ДАФ) и 1,3 тыс. т моноаммонийфосфата (МАФ) в Соединенные Штаты Америки и Мексику. Продукцию в полном объеме отгрузят уже до конца августа.

На сегодняшний день ГМЗ выпускает шесть видов продукции: монокалийфосфат (МКФ), диаммонийфосфат (ДАФ), моноаммонийфосфат (МАФ), а также медный купорос, сульфат калия и гранулированные удобрения сульфоаммофос и аммофос. Общий объем производства в месяц составляет 15 тыс. т.

Дарья Голякова