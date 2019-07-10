Новое дело в отношении экс-главы нижегородского мингосимущества направлено в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в 2018 году в отношении бывшего главы министерства государственного имущества Нижегородской области Александра Макарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). В настоящее время дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Нижнего Новгорода.

По версии следствия, в 2012 году глава министерства достоверно знал о принадлежности к федеральной собственности земельного участка, площадью около 90 тыс. кв. м в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Господин Макаров знал о нахождении на нем объекта гражданской обороны (бомбоубежище). Тем не менее, он незаконно размежевал и продал этот участок. В результате этих действий из государственной собственности выбыл объект недвижимости рыночной стоимостью свыше 75 млн руб. Дальнейшая нормальная эксплуатация защитного сооружения стала невозможной.

Оперативно связаться с Александром Макаровым не удалось. Напомним, что в настоящее время Александр Макаров уже отбывает наказание по предыдущему приговору суда от 2016 года. Тогда экс-министр получил четыре с половиной года колонии общего режима за продажу земельного участка по заниженной стоимости, вину он не признал. В апреле 2019 года наказание Александру Макарову изменили с заключения в колонии общего режима на ограничение свободы.

Андрей Репин