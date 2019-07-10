11 июля, четверг
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В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи пожаловались на сбои в работе социальной сети «ВКонтакте», сообщил отслеживающий работу интернет-ресурсов сервис Downdetector. Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России. Больше всего о сбоях сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары, Казани и Ростова-на-Дону.

Пользователи жалуются на некорректное отображение фотографий, проблемы со входом на сайт и отправкой сообщений.

В пресс-службе «ВКонтакте» “Ъ” заявили: «Сейчас в VK могут не отображаться некоторые изображения — мы оперативно исправили баг, скоро все восстановится. Приносим извинения пользователям».

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