На Бутовской линии метро Москвы произошел повторный сбой

На Бутовской линии московского метрополитена нет движения между станциями «Скобелевская» и «Бунинская аллея» по направлению в область, сообщает источник «Интерфакса». По его словам, причиной сбоя стали проблемы с энергоснабжением. Из-за этого с 14:05 нет напряжения в контактном рельсе на участке между станциями.

Интервалы между поездами 20–30 минут. На станциях объявляют, что работают бесплатные автобусы, но, например, к метро «Лесопарковая» они не подъезжают, передает корреспондент “Ъ”. Пассажиры пользуются такси или идут вдоль МКАДа до перехода. Там ждут автобуса или пешком идут до метро «Бульвар Дмитрия Донского» (серая ветка).

Это уже второй сбой на Бутовской ветке за час. Ранее поезда не ходили между «Улицей Старокачаловской» и «Бунинской аллеей». Пресс-служба метро сообщала, что по состоянию на 14:05 движение было полностью восстановлено.