В Ульяновской области девять депутатов скрыли сведения о доходах

В Цильнинском районе Ульяновской области девять депутатов уличены в нарушениях антикоррупционного закона. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.
В частности, депутат Совета депутатов Цильнинского городского поселения не отразила сведения о доходах ее супруга от купли-продажи дорогой иномарки. Еще двое парламентариев этого же совета и совета Мокробугурнинского сельского поселения не предоставили информацию о том, что учредили ряд фирм.
Кроме того, парламентарий Совета депутатов Алгашинского сельского поселения не отразил сведений о принадлежащих ему трех транспортных средствах и прицепе. Помимо прочего, сведения о доходах супругов от коммерческих структур скрыли пять депутатов Советов депутатов Анненковского, Большенагаткинского, Мокробугурнинского и Алгашинского сельского, а также Цильнинского городского поселения.
В связи с этим прокуратура, внесла соответствующим организациям представления об устранении нарушений, в том числе за счет досрочного прекращения полномочий депутатов.