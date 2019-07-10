В Ульяновской области девять депутатов скрыли сведения о доходах

В Цильнинском районе Ульяновской области девять депутатов уличены в нарушениях антикоррупционного закона. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

В частности, депутат Совета депутатов Цильнинского городского поселения не отразила сведения о доходах ее супруга от купли-продажи дорогой иномарки. Еще двое парламентариев этого же совета и совета Мокробугурнинского сельского поселения не предоставили информацию о том, что учредили ряд фирм.

Кроме того, парламентарий Совета депутатов Алгашинского сельского поселения не отразил сведений о принадлежащих ему трех транспортных средствах и прицепе. Помимо прочего, сведения о доходах супругов от коммерческих структур скрыли пять депутатов Советов депутатов Анненковского, Большенагаткинского, Мокробугурнинского и Алгашинского сельского, а также Цильнинского городского поселения.

В связи с этим прокуратура, внесла соответствующим организациям представления об устранении нарушений, в том числе за счет досрочного прекращения полномочий депутатов.

Георгий Портнов