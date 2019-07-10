Две жительницы Перми пострадали во время грозы

В ходе сильной грозы в Перми пострадали две женщины – их травмировало упавшими конструкциями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Полные данные о последствиях грозы станут известны на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая пройдет сегодня под председательством главы Перми Дмитрия Самойлова.

По данным городских властей, все службы, задействованные в устранении последствий грозы, переведены в усиленный режим работы. Поступающая информация об упавших деревьях и повреждениях оперативно передается подрядным организациям и управляющим компаниям.

В настоящее время подрядные организации расчищают проезды от упавших деревьев и веток.

Городская служба спасения также подключилась к уборке сломанных деревьев. В работе задействованы шесть оперативных групп городской и краевой службы спасения.

Бригады службы энергохозяйства МУП «Пермгорэлектротранс» работают по выявлению и устранению упавших на контактную сеть веток деревьев. Движение трамваев и автобусов в районе улиц Ленина и Петропавловской осуществляется с временными приостановками.