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Красноярские депутаты предложили удвоить штрафы для чиновников

Депутаты заксобрания Красноярского края из фракции ЛДПР внесли законопроект, который предполагает ужесточение административной ответственности чиновников за воспрепятствование работе депутатов и непредоставление сведений по депутатскому запросу.

Нынешние размеры штрафов «не имеют решающего действия при взаимодействии депутатов с некоторыми должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления», говорится в пояснительной записке к законопроекту. «Депутатам постоянно отвечают либо с опоздаем, либо могут вообще проигнорировать запрос»,— отметил один из разработчиков законопроекта Денис Притуляк.

За невыполнение законных требований депутата заксобрания и создание ему препятствий административный штраф предлагается увеличить до 2-6 тыс. руб., за непредставление или несвоевременное представление информации по депутатскому запросу — до 2-4 тыс. руб. Сейчас штрафы составляют 1-3 тыс. руб. и 1-2 тыс. руб. соответственно.

Юлия Сасевич


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