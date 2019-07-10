В Академическом внедрят интеллектуальную систему распознавания лиц

В Академическом районе Екатеринбурга внедрят пилотную систему распознавания лиц и автомобилей в рамках проекта «Умный город», пишет ТАСС. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор «НПО автоматики» Андрей Мисюра и директор управляющей компании «Академический» Николай Смирнягин в ходе международной промышленной выставки «Иннопром».

По словам господина Мисюры, в Академическом расположены более 3,5 тыс. камер в состоянии постоянного мониторинга, в числе которых камеры домофонов и парковочных зон. «Проводить проверку такого объема информации человеку сложно, но с этим легко справится интеллектуальная система с функцией распознавания лиц, номеров машин. Мы можем существенно таким способом повысить реагирование ЧОПов, охранных компаний»,— уверен он. Николай Смирнягин пояснил, что на первом этапе система настроена на распознавание лиц, автомобильных номеров, а также формирование изображения девиантного поведения. «Например, если будут писать граффити или где-то собираться толпа и возникнет драка. Данная система позволит более эффективно и с наименьшими затратами предотвращать это»,— объяснил он.

В этом году «Иннопром» посвящен «цифровому производству», страной-партнером выступает Турция. Выставка проходит с 8 по 11 июля. Планируется, что ее посетят представители более 100 государств и 60 регионов РФ. Вчера, 9 июля, «Иннопром» посетил Владимир Путин. Он посмотрел несколько стендов выставки.

Яна Рустамова