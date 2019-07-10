В двигатель ПД-14 внесут изменения

АО «ОДК-Авиадвигатель» направило в Росавиацию 11 заявок на внесение основных изменений в двигатель ПД-14. Об этом сегодня рассказал главный конструктор Игорь Максимов на совещании с главой ведомства Александром Нерадько. По его словам, это необходимо для улучшения эксплуатационных характеристик двигателя и повышения его конкурентоспособности. Пять из них будет внесено в 2019 году, три в 2020-м, и еще пять — в 2021 году.

Все заявки зарегистрированы в Росавиации, сроки и планы работ будут обсуждаться на совещании 19 июля. В данный момент выполнены работы по замене материала типовой конструкции лопаток соплового аппарата второй ступени турбины высокого давления. Как пояснил господин Максимов, сначала они изготавливались из сплава ЖС6У, но «горячие» испытания в 2018 году показали недостаточную жаростойкость этого сплава. В результате его решено было заменить на ЖС-32-ВИ. Кроме того, специалистами «Авиадвигателя» были проведены дополнительные длительные испытания двигателя на режиме redline (при максимально допустимых значениях основных параметров). Сейчас идут работы по сертификации производства двигателя, интеграции ПД-14 со среднемагистральным самолетом МС-21. Двигательная установка воздушного судна готовится к сертификации в соответствии с правилами АП-21 «Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей».

Напомним, весной Министерство промышленности России объявило тендер на доработку двигателя ПД-14 с целью его международной сертификации в Европейском агентстве по безопасности. Максимальная цена контракта определена в 12 млрд руб., работы необходимо завершить до 15 декабря 2021 года.

Разработка двигателя ПД-14 осуществлялась в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы». Проект инициирован ОДК в целях обеспечения альтернативных поставок авиационных двигателей для перспективных российских среднемагистральных самолетов. Головной исполнитель по программе ПД-14 — АО «ОДК», головной разработчик — пермское АО «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель — АО «ОДК — Пермские моторы» (оба предприятия входят в ОДК).

В декабре 2018 года Объединенной двигателестроительной корпорации вручен Сертификат типа Росавиации на гражданский авиационный двигатель нового поколения ПД-14, созданный ОДК для российского авиалайнера МС-21.

Сейчас МС-21 проходит испытания с американскими PW-1400G. Первые серийные самолеты будут оснащены этими двигателями. В июне министр промышленности Денис Мантуров сообщил, что летные испытания МС-21 с ПД-14 начнутся в начале 2020 года.