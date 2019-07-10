Французские власти исключили гомеопатические средства из ОМС

Правительство Франции во вторник, 9 июля, приняло решение полностью вывести гомеопатические средства из списка препаратов, чья стоимость компенсируется обязательной медицинской страховкой, сообщает Le Parisien. Таким образом, власти поддержали точку зрения Верховной комиссии по делам здравоохранения (HAS) Франции, которая в ходе исследований пришла к выводу, что такие препараты обладают «недостаточной эффективностью».

Сейчас пациенты могут получить такие препараты на 30% дешевле их стоимости, но уже с 1 января страховка будет покрывать только 15% их цены, а с 2021 года они вовсе будут исключены из ОМС. По словам министра здравоохранения Франции Аньес Бузен, такой переходный период позволит подготовиться к изменениям как пациентам, так и фармацевтическим компаниям, выпускающим гомеопатические средства.

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Кирилл Сарханянц