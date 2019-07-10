За попытку дать взятку сотруднику УФСБ саратовцев приговорили к строгому режиму

Вынесен приговор двоим гражданам, которые пытались дать взятку сотруднику УФСБ. Они получили по году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, уточняет пресс-служба СУ СК.

Денежные средства в размере 450 тыс. руб. планировалось передать сотруднику УФСБ, который в силу своих полномочий мог повлиять на не привлечение взяткодателей к уголовной ответственности по другому уголовному делу. В нем шла речь о незаконном лишении свободы людей. Однако от незаконного вознаграждения силовик отказался, злоумышленники были задержаны.

Они признали свою вину в полном объеме.

Марина Ковалева