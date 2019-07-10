В Краснодаре новую дорогу в Солнечный микрорайон начнут строить в 2020-2021 году

Новую дорогу в Солнечный микрорайон в Краснодаре закончат проектировать уже в этом году, а в 2020-2021 годы должно начаться строительство. Об этом рассказал мэр краевого центра Евгений Первышов. По его словам, основной проблемой, мешающей этому процессу, является то, что 70% земель, которые должно охватить дорожное строительство, по-прежнему находятся в частной собственности. Мэрия через суды возвращает эти территории обратно муниципалитету, но происходит это довольно медленно.

Как уточнили в мэрии, сейчас идет проектирование комплекса автомобильных дорог на ул. им Константина Образцова, на участках от ул. им. Яна Полуяна до ул. Памяти Чернобыльцев, по ул. Памяти Чернобыльцев до им. Симиренко, от Памяти Чернобыльцев по Константина Образцова до Эльбрусской и по Эльбрусской до ул. им. Симиренко. Проект предусматривает реконструкцию проезжей части, строительство сетей ливневой канализации, тротуаров и освещения.

Михаил Лукашов