На Кубани за полгода в магазинах конфисковано почти 5 тыс. литров нелегального алкоголя

За шесть месяцев 2019 года специалисты департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края обследовали четыре тысячи объектов торговли и общественного питания, изъяв из нелегального оборота 4,9 тыс. литров алкогольной продукции, сообщили в департаменте. Чаще всего нелегальный алкоголь выявляется на курортах Азово-Черноморском побережья.

По данным департамента, наиболее частым нарушением является продажа контрафакта под видом коньяка, вина и чачи. Сомнительные напитки реализуют в розлив из немаркированной упаковки большого объема, например, «bag-in-box». Специалисты департамента неоднократно проводили экспертизы немаркированной продукции, при которых выявлялся состав жидкости – спирт, вода и красители. Руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный обратил внимание на то, что нелегальная продукция бывает токсичной и может привести к пищевому отравлению.

Анна Перова, Краснодар