Часть самостроев в Сочи администрация решила помиловать

Мэрия Сочи составила перечень многоквартирных домов, построенных без разрешительной документации, либо с отступлениями от выданного разрешения на строительство. Дома из списка в администрации решили не сносить при условии выполнения некоторых требований. В частности, речь идет о том, чтобы устранить нарушения, выявленные экспертами в рамках судебного заседания. В итоге объект должен соответствовать требованиям безопасности, в тех случаях, когда есть проблемы с коммуникациями, дом должны подключить к сетям инженерно-технического обеспечения нормативной мощности. Проект этого распоряжения находится на согласовании в прокуратуре, а собственники и застройщики договариваются, какие нарушения необходимо устранить, чтобы здание не снесли.

В списке 25 объектов: восемь в Адлерском районе, 10 в Хостинском, семь в Центральном. Кваритры в них уже куплены, там проживают люди.

Как ранее писал „Ъ-Кубань“, власти Сочи приступили к массовому сносу самостроев. До Нового года демонтировать планируют 54 многоквартирных дома, построенных с нарушениями или без разрешительной документации, и это не окончательный список.

Елена Рыжкова