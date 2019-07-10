Башкирская станция скорой помощи арендует транспорт за 153,6 млн рублей

Республиканская станция скорой медицинской помощи Башкирии на пяти аукционах 19 июля намерена арендовать до ноября 2021 года 23 машины скорой помощи с водителями. Общая стоимость пяти контрактов определена в 153,63 млн руб., цена каждого из них варьируется от 24,3 до 32 млн руб.

Услуги найма транспорта будут оплачены службой из средств ФОМС и «иной, приносящей доход деятельности», отмечено в аукционной документации.

Начальная стоимость часа аренды составляет 365 руб. Контракт предусматривает аренду автомобилей в общей сложности на 404,45 тыс. часов.

Машины планируется задействовать для обслуживания деревни Алексеевка, сел Дмитриевка, Авдон и Булгаково в Уфимском районе, а также Центральной, Северной и Южной подстанций Уфы.

По условиям контракта арендодатель должен предоставить автомобили не ранее 2019 года выпуска, оборудованные приспособлениями для фиксации носилок и кресел-носилок, навигатором, сейфом для временного хранения наркотических и психотропных веществ.

Работа автомобилей скорой помощи на условиях аутсорсинга в Уфе практикуется с 2012 года.

Майя Иванова