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11 июля, четверг
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Ростов-на-Дону. Юг России
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Главные анонсы 11 июля
10/07
Жителей Ростова предупредили о сильном ливне с ветром
10/07
Два парка Ставрополья попали в список лучших практик благоустройства в РФ
10/07
Ростовский облсуд оставил без изменения приговор экс-замначальнику донского ГУФСИН
10/07
Жителя Шахт могут осудить на три года за снос собственного дома
10/07
На Кубани медики спорят за название «Добромед»
10/07
В Пятигорске 116 обманутых дольщиков получат жилье в 2020 году
10/07
Лермонтовский ГМЗ поставит в Северную Америку 2,3 тыс. тонн удобрений
10/07
На Кубани за полгода в магазинах конфисковано почти 5 тыс. литров нелегального алкоголя
10/07
Управляющим филиала Альфа-Банка в Ростове стал Антон Бутенко
10/07
Количество рейсов из Ростова в Москву увеличилось до 20 в день
10/07
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Крыму объединились
10/07
Территорию при администрации Ростова отремонтируют за 9,2 млн рублей
10/07
На Ставрополье сотрудника колонии подозревают в вымогательстве и превышении полномочий
10/07
Конфискованные у фотографов в Сочи львята проходят курс реабилитации
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Простил клиенту долг по ипотеке и помог выкупить дом
Подробно
6
Как тушили Музтеатр
Ъ-Юг России-Online
от
10.07.2019, 13:52
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Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия