Трассу Екатеринбург—Тюмень отремонтируют за 1 млрд рублей

Свердловский участок трассы Екатеринбург—Тюмень отремонтируют за 1 млрд руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок. Конкурс объявлен ФКУ «Уралуправтодор».

Речь идет о ремонте 113 и 123 км трассы. По условиям договора, подрядчик должен расширить дорогу до четырех полос (ширина проезжей части составит 14 м), а также установить двухметровую разделительную полосу. Дорогу отремонтируют за счет федеральных средств. Все работы должны быть выполнены до 20 ноября 2020 года.

Яна Рустамова