Площадку «Леннаучфильма» в Невском районе выставят на торги

Киностудия им. Горького выставит на торги территорию бывшей киностудии «Леннаучфильм» площадью 19,5 тыс. кв. м в Невском районе Петербурге. Также планируется реализовать три имущественных комплекса на севере и северо-востоке Москвы и находящийся на балансе киностудии пионерский лагерь «Буревестник» в Подмосковье. По данным «Ъ», все вышеперечисленные объекты оценены в сумму около 4 млрд рублей.

Площадки киностудии могут быть использованы для строительства как жилой, так и коммерческой недвижимости. Вырученные деньги предполагается пустить на реконструкцию и создание многопрофильного кинематографического центра. Торги пройдут до конца этого года, их проведением занимается АО «Российский аукционный дом».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что площадку «Леннаучфильма» на Мельничной улице в Петербурге уже выставляли на торги за 860,9 млн руб.