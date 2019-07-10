Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году

Европейская экономика седьмой год подряд покажет рост в 2019 году, говорится в летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК). Прогноз роста ВВП в европейской зоне остался неизменным — 1,2%, но на 2020 год прогноз понижен с 1,5% до 1,4%. Прогноз ВВП для всего ЕС остается неизменным на уровне 1,4% в 2019 году и 1,6% — в 2020 году.

«Все экономики ЕС по-прежнему будут расти в этом и следующем году, даже если устойчивый рост в Центральной и Восточной Европе контрастирует с замедлением экономик Германии и Италии»,— приводятся в прогнозе слова зампредседателя ЕК Валдиса Домбровскиса. Он отметил, что устойчивость наших экономик тестируется сохраняющейся производственной слабостью, вызванной торговой напряженностью, и политической неопределенностью.

Циклическое снижение темпов роста в развитых странах приведет к замедлению мировой экономики в ближайшие годы — в 2019-м ее прирост составит всего 3,3%, прогнозировал Международный валютный фонд (МВФ). Ожидания роста фонд снизил как по США, так и по крупным европейским экономикам.

Подробнее — в материале “Ъ” «Экономика замедленного цикла».