Экс-начальник кузбасского УФСИН получил срок за коррупцию

Рудничный райсуд Кемерово приговорил к восьми с половиной годам колонии строгого режима экс-начальника регионального управления ФСИН России Константина Антонкина, признанного виновным в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает прокуратура Кемеровской области.

Уголовное дело против Константина Антонкина было возбуждено в августе 2017 года. По данным следствия, в 2012-2013 году подсудимый незаконно заключил госконтракт на разработку проектно-сметной документации для строительства следственного изолятора в городе Белово. После этого Константин Антонкин добился от руководства компании заключения договора субподряда с другой фирмой. Как сообщалось, за свои услуги злоумышленник попросил оформить в собственность земельный участок, построить дом и приобрести кухонный гарнитур. Все услуги оценивались более чем на 10 млн руб. «В результате условия государственного контракта на разработку проектно-сметной документации остались не выполненными»,— говорится в релизе прокуратуры, в котором отмечается, что были незаконно потрачены бюджетные средства на сумму более 44 млн руб.

Подсудимый не сознался в содеянном. Суд признал его виновным в получении особо крупной взятки (ст. 290) и злоупотреблении полномочиями (ст. 285). Незаконно полученное в качестве взятки имущество конфисковано в доход государства.

Подробности дела — в материале “Ъ” «Начальнику кемеровского ГУФСИН предъявили пакет коттеджем»

Илья Николаев