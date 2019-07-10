Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о дизайне, который Алессандро Микеле создал для Gucci.

Один известный итальянский дизайнер, ныне специализирующийся на часах, говорил мне несколько лет назад: «Хороший дизайнер может придумать дизайн чего угодно, у него не может быть специализации. Он должен одинаково хорошо сделать и утюг, и гоночный болид». Правда, поправил он сам себя: «Когда я переходил из автомобильного дизайна в часовой, я сначала нарисовал автомобиль на запястье. На циферблате часов было невероятное количество деталей, мой тогдашний начальник просто попросил меня уменьшить мой эскиз до реальных размеров, и все тщательно прорисованные детали стали плохо различимы».

Так что все же, даже если специализации у дизайнера быть не должно, рука должна быть набита, а предмет дизайна изучен. Да и настоящих универсалов от дизайна — считанные единицы. Один из них, я убеждена, — это Алессандро Микеле. Очередное доказательство его мощи и размаха — первая высокоювелирная коллекция Gucci. Представили ее дерзко в новом, открывшемся в дни парижской недели haute couture, бутике марки на Вандомской площади. А Вандом, как известно, — Мекка французских ювелиров.

С темой, правда, решили вопрос осторожно: Hortus Deliciarum, то есть с латыни «сад». «Мифический райский сад, сад Аркадии или Шанду, но прежде всего — сад Gucci», — гласит релиз. Оттого герои тут для Gucci традиционные: и пчелы, и химеры, и тигры. А вот выбор камней смелый и такой уверенный, как будто в высоком ювелирном искусстве Микеле вообще не новичок. Тут и резной 30-каратный опал, и турмалины параиба, и радужных оттенков сапфиры. А также империал-топаз, рубеллиты, аквамарины, спессартиты.

Конечно, называть Микеле дизайнером-универсалом преждевременно, ведь его эксперименты все же относятся к таким областям, как мода, ювелирно-часовое искусство и интерьерный дизайн. Утюг и болид он пока не нарисовал. А жаль — очень бы хотелось на это посмотреть.