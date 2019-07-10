Администрации не удается привлечь бизнес к развитию зон летнего отдыха Нижегородский бизнес не идет на пляжи?

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий считает, что причиной отсутствия интереса бизнеса к развитию пляжных зон являются нестабильная экологическая обстановка и короткий пляжный сезон. Еще один фактор – небольшое число пляжей в городе.

В текущем году в городе оборудовано 16 пляжей, которые должны обслуживать полуторамиллионное население мегаполиса. Городские власти много раз говорили о необходимости привлечь к развитию пляжных зон предпринимательское сообщество, однако заметного прогресса на этом направлении достичь не удалось.