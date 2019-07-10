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Фото: Андрей Абрамов

Администрации не удается привлечь бизнес к развитию зон летнего отдыха

Нижегородский бизнес не идет на пляжи?

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Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий считает, что причиной отсутствия интереса бизнеса к развитию пляжных зон являются нестабильная экологическая обстановка и короткий пляжный сезон. Еще один фактор – небольшое число пляжей в городе.

В текущем году в городе оборудовано 16 пляжей, которые должны обслуживать полуторамиллионное население мегаполиса. Городские власти много раз говорили о необходимости привлечь к развитию пляжных зон предпринимательское сообщество, однако заметного прогресса на этом направлении достичь не удалось.

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