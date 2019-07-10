Чуть менее тысячи торговцев поплатились за продажу незаконного алкоголя на Кубани

В первом полугодии в рамках лицензионного контроля специалисты департамента потребительской сферы изъяли из продажи 4,9 тыс. литров алкоголя из которых около 2 тыс. оказались контрафактом, сообщает пресс-служба ведомства. На хозяев торговых точек составлены 920 протоколов об административных правонарушениях.

«Департамент неоднократно проводил экспертизы немаркированной продукции, реализуемой на розлив под видом вина, чачи и коньяка. Исследования показали, что жидкость содержит спирт, воду и красители. Состав токсичный, может привести к пищевому отравлению. Поэтому мы призываем граждан не покупать и не употреблять данную продукцию – это контрафакт», – заявил руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный.

За последнюю неделю специалисты ведомства остановили реализацию незаконного алкоголя в восьми точках торговли и общепита в Анапе, Ейске, Сочи и Краснодаре.

Андрей Ульченко