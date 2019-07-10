Обвиняемый во взятке экс-замглавы Оренбурга попросил суд отпустить его на свободу

Бывший заместитель главы Оренбурга Геннадий Борисов, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, ходатайствовал в суде о своем освобождении. Соответствующую просьбу экс-чиновник озвучил на заседании Ленинского районного суда в среду.

«Мое исправление возможно и без лишения меня свободы. Я докажу это всем своим последующим поведением. Прошу дать мне этот шанс. Я сделал все необходимые выводы и больше не совершу никаких противоправных действий», – заявил Геннадий Борисов.

Он также попросил суд в случае принятия решения о невозможности не лишать экс-чиновника свободы оставить последнего под домашним арестом до вступления приговора в законную силу «в связи с рядом имеющихся заболеваний».

Гособвинение запросило для бывшего замглавы города три года колонии строго режима без назначения штрафа.Приговор по уголовному делу в отношении Геннадия Борисова будет оглашен в четверг. Экс-чиновнику инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в период с мая по август 2018 года бывший замглавы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству в несколько приемов получил от генерального директора ООО «УКС-Инвест» взятку в сумме 3,9 млн руб. за общее покровительство и попустительство по службе в интересах коммерсанта и возглавляемой им компании.

В августе прошлого года после получения очередной взятки экс-чиновник был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным. На этапе следствия Геннадий Борисов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и дал показания, изобличающие сотрудников администрации Оренбурга. Также в августе прошлого года был задержан бывший глава Оренбурга Евгений Арапов, когда находился в больнице. На больничный он отправился после задержания Геннадия Борисова. По версии следствия, Евгению Арапову предназначались 400 тыс. руб. из взятки в 600 тыс. руб., которую его заместитель получил от директора ООО «Статус».

Георгий Портнов