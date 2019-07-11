Реконструкция пошла не по плану

Вечером во вторник 9 июля произошло возгорание в здании Ростовского музыкального театра, которое в настоящее время находится на реконструкции. Начавшийся пожар, которому был присвоен третий ранг, два с половиной часа тушили более 130 человек. По предварительной версии, возгорание началось из-за нарушения техники безопасности при выполнении огневых работ. В театре сообщили, что происшествие не повлияет на сроки реконструкции.



Около 17:00 вчера в Ростове загорелась кровля музыкального театра, расположенного на улице Большой Садовой. Сейчас здание театра находится на реконструкции. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, уже через девять минут был объявлен ранг пожара №2. В 17:33 он был повышен до третьего. По данным МЧС, общая площадь возгорания составила около 350 кв.м. К ликвидации пожара было привлечено 130 человек и 33 единицы техники. Полностью потушить его смогли в 19:25.

По предварительной версии, пожар начался из-за нарушения техники безопасности при проведении огневых работ.

В ведомстве не стали уточнять значение этого термина. Как пояснили “Ъ-Юг” специалисты, огневые работы — это деятельность, связанная с использованием открытого пламени. К огневым работам относятся: электро- и газовая сварка; электро- и газовая резка; обработка изделий из металла; нагрев объектов и веществ открытым огнем, например, битума; пайки и прочее, к этой же категории относятся операции, сопровождающиеся образованием искр, и технологии, в процессе которых происходит сильное нагревание. Представители некоторых местных СМИ, следившие за пожаром на месте событий, сообщали что загорелся утеплитель под металлической кровлей. В ГУ МЧС России по области отметили, что все рабочие, около 20 человек, были эвакуированы, никто не пострадал.

ГУ МВД России по Ростовской области пока не занимается этим делом. «Когда МЧС закончит проверку, они могут передать ее материалы нам, если посчитают нужным», — сообщили в пресс-службе полицейского главка.

В самом театре сообщили, что происшествие не повлияет на сроки реконструкции. «Сейчас в театре ведутся работы по многим направлениям — это и реконструкция фасада, и ремонт наклонной и плоской крыш, и различные внутренние работы. В целом пожар не отразится на ходе реконструкции. По-прежнему планируется закончить все работы в этом году»,- рассказал “Ъ-Юг” заместитель генерального директора театра Василий Дабахов.

Управление информационной политики правительства Ростовской области также сообщило, что пожар в Ростовском государственном музыкальном театре не причинил заметного материального ущерба учреждению. «От огня никакого урона нет. Сгорела металлочерепица и деревянные конструкции, которые и так подлежали замене. Не утрачено ни одной единицы имущества. Ущерб только моральный — коллектив театра пережил сильный стресс», — цитируются в сообщении слова первого заместителя губернатора Игоря Гуськова.

Художественный руководитель — генеральный директор музтеатра Вячеслав Кущев сообщил, что при тушении пожара вода попала на сцену и в некоторые гримерные. «Оказались замочены несколько костюмов, залиты водой шесть электрощитов, но в целом все нормально. Электроснабжение здания осуществляется на 80%. В настоящее время проводится работу по выкачиванию остатков воды. Для осушения залитых помещений работают тепловые пушки», — приводит его слова управление информационной политики.

Ремонт фасада театра начался в 2018 году. Согласно проведенному аукциону, его выполняет ООО «Ростовстрой». Василий Дабахов отметил, что это генеральный подрядчик внешних работ, однако у него могут быть субподрядчики, поэтому нельзя утверждать, что к пожару привели действия работников именно «Ростовстроя».

По информации, опубликованной на сайте госзакупок, реконструкция должна завершиться к 1 декабря 2020 года. Всего на работы планировали потратить 372 млн руб. Однако в феврале первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов заявил на заседании правительства Ростовской области, что ремонт музтеатра закончат на год ранее, чем предполагалось. «До сентября 2019 года все работы будут завершены. На это будет потрачено 330 млн руб.»,— сказал тогда он.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ростовстрой» было зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2013 году. Основной вид деятельности предприятия — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректором является Иван Струков, бенефициар — Константин Штанько. Среднесписочная численность предприятия — 59 человек. В 2017 году выручка предприятия составила более 1 млрд руб., убыток - почти 20 млн руб. Более свежих данных о финансовом состоянии компании в системе нет.

Каждый год, начиная с 2014, компания получила минимум один госконтракт на капремонт или строительство объектов социальной инфраструктуры — медцентров, школ, садиков. Один раз компания ремонтировала административное здание «Газпрома». Кроме контракта на ремонт фасада музтеатра в 2018 компания получила контракт на ввод в эксплуатацию школы на территории военного городка №140 на почти 140 млн руб. При этом годом ранее на строительство этого же объекта подрядчик получил почти 807 млн руб. В 2019 году «Ростовстрой» стал поставщиком по контракту на строительство детского сада в Советском районе за 185 млн руб.

По нескольким телефонам предприятия отказались отвечать на вопросы “Ъ-Юг”, посоветовав связаться с гендиректором Иваном Струковым. В течение дня дозвониться до него не удалось.

Кристина Федичкина