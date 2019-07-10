В Новоуральске запустили производство промышленных 3D-принтеров

Научно-производственное объединение (НПО) «Центротех» (предприятие «Росатома») запустило в Новоуральске (Свердловская область) производство отечественных 3D-принтеров по металлу. Об этом сообщил ТАСС гендиректор «Центротеха» Илья Кавелашвили на полях международной промышленной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

«На текущий день по части аддитивных технологий уже заключен контракт на производство двух 3D-принтеров. То есть уже изготовление идет, и мы ожидаем, что где-то в октябре мы отгрузим их на Московский завод полиметаллов, где будет создаваться Центр аддитивных технологий в Москве»,— сообщил господин Кавелашвили. По его словам, в будущем планируется заключить еще один договор на производство шести 3D-принтеров. Их окончательное количество определят в конце июля или в начале августа. «Изготовление данных машин включат в производственный план нашей компании»,— уточнил он.

Производство 3D-принтеров должны были запустить в 2018-2019 годах на базе Уральского электрохимического комбината в Новоуральске. Первый промышленный 3D-принтер «Росатома» по технологии селективного лазерного наплавления металлопорошковых композиций впервые демонстрировался на «Иннопроме» в 2016 году.

В этом году «Иннопром» посвящен «цифровому производству», страной-партнером выступает Турция. Планируется, что «Иннопром» посетят представители более 100 государств и 60 регионов РФ. Вчера, 9 июля, «Иннопром» посетил Владимир Путин. Он посмотрел несколько стендов выставки.