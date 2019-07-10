В Перми из-за урагана повалило несколько десятков деревьев

В администрации Перми подводят итоги сильного дождя с ветром, который около часа назад прошел над городом. Как сообщили “Ъ-Прикамье” в мэрии, пока сведений о пострадавших нет. Фиксируется лишь множество случаев падения деревьев в Перми. Отметим, что МЧС края вчера на своем сайте предупреждала жителей Перми о возможных порывах ветра.

«На данный момент к нам обратились три пациента: двое получили черепно-мозговые травмы, у третьего реакция на стресс», - сообщили Properm.Ru в скорой помощи.