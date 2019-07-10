Эксперты обещают турецкой экономике венесуэльский сценарий

Британская инвестиционная компания Ashmore Group, специализирующаяся на развивающихся рынках, заявила, что нынешняя экономическая политика президента Тайипа Реджепа Эрдогана увеличивает риски сценария, схожего с тем, что переживают латиноамериканские страны с популистскими правительствами. Аналитики компании отметили, что, хотя экономика Турции и более диверсифицирована, чем зависимая от нефти Венесуэла, Турция находится на пути повторения венесуэльских ошибок, которые привели к коллапсу экономики этой латиноамериканской страны.

В интервью Bloomberg глава исследовательского управления Ashmore Ян Ден отметил, что признаками растущих рисков для экономики являются следующие шаги властей: «Вместо борьбы с причинами экономических проблем правительство нацеливается на симптомы болезни, например инфляцию, низкий экономический рост, слабеющую национальную валюту и снижение инвестиций; реальные проблемы игнорируются, например неправильная монетарная политика, растущее вмешательство государства в экономику, неспособность развивать локальные финансовые рынки, неудачная внешняя политика; правительство винит в проблемах не себя, а других, пытаясь использовать это в политических целях, но в таком случае настороженность инвесторов и бизнеса в целом растет еще больше, потому что Эрдогану все время нужны новые козлы отпущения по мере ухудшения дел в экономике».

Евгений Хвостик