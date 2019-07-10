На судебном заседании по делу о теракте в метро одной из обвиняемых вызвали скорую

На заседании по делу о теракте в петербургском метро, на котором приступили к допросу подсудимых, стало плохо одной из обвиняемых — Шохисте Каримовой. Она попросила вызвать скорую, после чего в судебном заседании объявили часовой перерыв, передает корреспондент “Ъ-СПб”.

Напомним, Московский окружной военный суд (МОВС) на выездных заседаниях в Санкт-Петербурге уже более трех месяцев слушает дело в отношении 11 фигурантов, обвиняемых в участии в террористическом сообществе, содействии террористической деятельности и незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств.

По версии обвинения, Шохиста Каримова и братья Ибрагим и Мухамадюсуп Эрматовы отвечали за координацию группы. Братья Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов и Махамадюсуф Мирзаалимов — за изготовление, перевозку и хранение взрывных устройств. Все фигуранты вину не признают, некоторые из них заявляли о пытках.

Марина Царева