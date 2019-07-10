Управляющим филиала Альфа-Банка в Ростове стал Антон Бутенко

Новым региональным управляющим филиала Альфа-Банка в Ростове-на-Дону назначен Антон Бутенко, сообщает пресс-служба компании.

Как сказано в сообщении, последние три года господин Бутенко курировал средний корпоративный бизнес в Южном Дивизионе Альфа-Банка. В новой должности он будет отвечать за общее руководство филиалом Альфа-Банка в Ростовской области, реализацию стратегии банка на розничном и корпоративном рынках, а также взаимодействие с местными органами власти.

Антон Бутенко родился в Ростове-на-Дону. Окончил Южный Федеральный университет по специальности «финансы и кредит». Карьеру в банковской сфере начал в 2004 году с должности консультанта в Сбербанке. Работал в Альфа-Банке в 2009–2010 году, в 2010–2016 году работал на различных руководящих должностях в банках «Возрождение», «Юникредит», «Интеза»,«Петрокоммерц» и «ОФК Банк». В 2016 году вернулся в Альфа-Банк, возглавив средний корпоративный бизнес по Южному Дивизиону.

Кристина Федичкина