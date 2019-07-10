Корпорация развития Удмуртии и издание «Коммерсантъ-Удмуртия» проведут круглый стол «Франчайзинг в Удмуртии: тренд или хайп»

23 июля Корпорация развития Удмуртской Республики и издание «Коммерсантъ-Удмуртия» проведут круглый стол «Франчайзинг в Удмуртии: тренд или хайп».

Мы обсудим:

– Насколько актуальны франчайзинговые модели бизнеса в региональных условиях в Удмуртии.

– Какие существуют меры поддержки предпринимателей-франчайзи в Удмуртии со стороны властей.

– Практика работы предпринимателей с франшизами: ожидание и реальность.

– Какие компании Удмуртии способны выйти на рынки франчайзинговых услуг других регионов и стран.

– Как банки и лизинговые компании относятся к франчайзи.

– В каких отраслях есть ли потенциал у франшиз.

Участники форума: Корпорация развития Удмуртской Республики, франчайзи и франчайзеры, банки, лизинговые компании, СМИ Удмуртии, в том числе работающие по франшизе.

Дата – 23 июля. Время начала – 10:00.

Место проведения: пресс-центр Медиагруппы «Центр», Ижевск, ул. Авангардная, 4Б.

С круглого стола будет организована прямая трансляция в социальных сетях.

Также «Коммерсантъ-Удмуртия» приглашает спикеров и зрителей на само мероприятие. Заполните форму ниже, и с вами свяжутся и обговорят возможности и варианты участия.