На Урале впервые провели операцию по одномоментному удалению органов

Врачи Областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге впервые провели операцию сочетанного характера — одномоментное удаление селезенки и желчного пузыря. Как сообщили в департаменте информполитики региона, операцию провели 11-летнему ребенку.

По словам заведующего хирургическим отделением больницы Олега Кошурникова, современные высокотехнологичные операции в детской хирургии позволяют сократить сроки реабилитации пациентов. На пятые сутки ребенка выписали из больницы. Операция прошла без осложнений.

Яна Рустамова