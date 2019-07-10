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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На Урале впервые провели операцию по одномоментному удалению органов

Врачи Областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге впервые провели операцию сочетанного характера — одномоментное удаление селезенки и желчного пузыря. Как сообщили в департаменте информполитики региона, операцию провели 11-летнему ребенку.

По словам заведующего хирургическим отделением больницы Олега Кошурникова, современные высокотехнологичные операции в детской хирургии позволяют сократить сроки реабилитации пациентов. На пятые сутки ребенка выписали из больницы. Операция прошла без осложнений.

Яна Рустамова


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