«Единая Россия» исключила из партии главу затопленного района Приангарья

«Единая Россия» лишила партийного билета за дискредитацию мэра Нижеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего во время наводнения муниципальную спецтехнику в личных целях. Об этом сообщает пресс-служба отделения партии.

После появления информации о возможном нарушении «Единая Россия» создала специальную комиссию и провела собственную проверку действий Сергея Худоногова. «Факт его недостойного поведения был подтвержден»,— сказал лидер местных единороссов и спикер заксобрания региона Сергей Сокол, отметив, что этот «аморальный поступок не достоин партийца и мэра».

Ранее вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от должности мэра Нижне­удинского района Сергея Худоногова. Причиной стал ролик в интернете, рассказывающий, что коммунальщики в первую очередь наводили порядок на территории у коттеджа мэра. Сам господин Худоногов заявил журналистам, что коттеджа у него нет, а только огород с картошкой и баня. По его словам, прибираться ему там еще было некогда. После этого губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил Следственный комитет России проверить действия мэра.

Напомним, 25 июня в Иркутской области начался паводок, который подтопил почти 110 населенных пунктов. Вода зашла в более чем 10 тыс. домов, в которых проживают около 33 тыс. человек. По последним данным, в результате буйства стихии погибли 25 человек. Числятся без вести пропавшими девять человек.

О требовании Виталия Мутко — в материале “Ъ-Сибирь” «От мэра уплывает должность»

Илья Галагуз