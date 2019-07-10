Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Крыму объединились

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сообщила о создании новой структурой единицы – Южного межрегионального управления. Временным исполняющим обязанности руководителя нового управления назначен Игорь Окороков. Головная структура управления находится в Краснодаре.

Новая структура создана путем реорганизации управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея и управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили в пресс-службе РСХН. Игорь Окороков ранее возглавлял управление РСХН по Республике Крым Севастополю, ему 51 год, окончил Таврийский национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности «менеджмент организаций».

Анна Перова, Краснодар