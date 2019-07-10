Прикамье претендует на 10 млрд рублей из федеральных средств, выделяемых на развитие сельских территорий

Пермский край направил в федеральный Минсельхоз заявки на общую сумму около 10 млрд руб. для комплексного развития сельских территорий. Об этом глава региона заявил на фестивале «Агрофест-2019». «Эти заявки — только первый этап, будет еще второй — в сентябре. Постараемся отправить максимальное количество заявок, чтобы было больше шансов на получение федеральной поддержки. При этом наша принципиальная позиция: все, что мы получим, станет дополнением к тем средствам, которые уже предусмотрены в региональном бюджете»,— добавил губернатор. Всего на развитие сельских территорий РФ из федерального бюджета будет направлен 1 трлн руб.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в этом году в Пермском крае планируется реализовать 45 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, с общим объемом вложений около 2,4 млрд руб. До 2021 года намечено реализовать 129 инвестпроектов на общую сумму 6,8 млрд руб. Ожидается, что в результате увеличатся не только объемы производства сельхозпродукции (планируется на 32,5 тыс. тонн увеличить производство молока и на 20 млн штук — куриного яйца), но и появятся новые рабочие места на селе (к 2024 году на животноводческих и растениеводческих предприятиях предполагается открыть дополнительно 4,5 тыс. рабочих мест).