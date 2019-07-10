С первого замглавы Новопокровского района Кубани взыщут в бюджет 2,7 млн рублей

Суд приговорил бывшего первого замглавы администрации Новопокровского района к взысканию штрафа в размере 2,7 млн руб. в пользу бюджета муниципального образования. На такую сумму, по оценкам прокуратуры Краснодарского края, она причинила ущерб району. Приговор еще не вступил в законную силу. Также, с учетом тяжести совершенного преступления, суд назначил штраф еще в 50 тыс. руб. с лишением права занимать ряд должностей сроком на один год.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Новопокровскому району из краевого бюджета были предоставлены субвенции на предоставление жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 31 мая 2017 по 8 августа 2017 года районная администрация провела электронные аукционы на покупку жилых помещений. Первый замглавы администрации муниципалитета, по мнению следователей, знала, что квартиры имеют дефекты, однако не инициировала признание электронных аукционов недействительными и допустила их приобретение.

Михаил Лукашов