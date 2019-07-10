Гавайи отменили уголовную ответственность за хранение марихуаны

Гавайи стали 26-м по счету американским штатом, ослабившим законы в отношении марихуаны,— принятый там 9 июля закон отменяет уголовную ответственность за хранение до 3 г марихуаны. Законодательное собрание штата одобрило соответствующий законопроект еще в мае и передало его на утверждение губернатору Дэвиду Игею. Губернатор законопроект не подписал, но и не наложил на него вето, поэтому в минувший вторник законопроект автоматически стал законом.

Закон вступит в силу 11 января 2020 года, и тогда за хранение до 3 г марихуаны граждане штата должны будут заплатить лишь штраф в размере $130. До этого времени хранение марихуаны будет оставаться уголовным преступлением, которое карается лишением свободы до 30 дней и штрафом в размере до $1 тыс.

К настоящему моменту 11 американских штатов и округ Колумбия легализовали марихуану, только в округе Колумбия и штате Вермонт не разрешена ее продажа. В 15 других штатах, включая теперь и Гавайи, марихуана декриминализована или ее применение разрешено в медицинских целях.

Алена Миклашевская