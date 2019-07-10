Выручка КБ «Импульс» снизилась на 30% по итогам 2018 года

Выручка производителя авиационных сигнализаторов обледенения и толщины льда ОАО «АОКБ Импульс» по итогам 2018 года снизилась на 30% и составила 115,39 млн руб., говорится в отчетности предприятия.

В том числе, в структуре выручка 89,9 млн руб. пришлось на доходы, полученные от реализации авиационной техники. Доходы от основного направления работы предприятия снизились на 29,5% по сравнению с 2017 годом. Доходы от выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в авиационном направлении снизились на 80% до 2,89 млн руб.

В итоге убыток авиационного направления работы предприятия составил 7,6 млн руб. Общий убыток конструкторского бюро по итогам 2018 года составил 15,46 млн руб. против 22,05 млн руб. прибыли по итогам 2017 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс» ОАО «АОКБ Импульс» зарегистрировано в июне 1994 года. Основной вид деятельности – разработка и серийный выпуск авиационной аппаратуры. Уставный капитал – 20 тыс. руб. 23,95% принадлежит ЗАО «Инвестиционная финансовая корпорация “Регион”» (Ереван, Армения), 20,44% – АО «Корпорация “Аэрокосмическое оборудование”» (Санкт-Петербург), 20% – ОАО «Межбанковский инвестиционный дом» (Нижний Новгород), 13,75% – ООО «Петербургская инвестиционная компания», 2,2% – ПАО «Горьковский завод аппаратуры связи имени А.С. Попова».

Александра Викулова