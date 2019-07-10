Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Ирины Гехт

Совет Федерации удовлетворил заявление сенатора от Челябинской области Ирины Гехт о досрочном сложении полномочий. Решение принято сегодня на заседании верхней палаты российского парламента.

За активную и плодотворную работу Ирина Гехт награждена почетной грамотой Совфеда, сообщает пресс-служба представительного органа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер предложил госпоже Гехт занять должность своего первого заместителя, курирующего социальную сферу. Евгения Редина, занимавшего этот пост, отправили в отставку.