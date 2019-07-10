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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«Крылья Советов» пополнились шестью новыми игроками

Самарская футбольная команда «Крылья Советов» приступила к подготовке к матчу с ЦСКА на своей базе. В числе 23 футболистов команды тренируются шесть новых игроков: Дмитрий Комбаров, Дмитрий Кабутов, Антон Терехов, Денис Якуб, Деян Радонич и Рада Гынсарь. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Новые игроки клуба будут включены в заявку на сезон 2019/20. Сейчас команда проводит две тренировки. Матч между «Крыльями Советов» и ЦСКА пройдет в воскресенье на «Самара Арене». Игра начнется в 17:30 (MSK+1).

Георгий Портнов


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