На Ставрополье сотрудника колонии подозревают в вымогательстве и превышении полномочий

В Курском районе Ставропольского края в отношении сотрудника исправительной колонии № 6 УФСИН России по Ставропольскому краю Александра Ковалева возбудили уголовное дело по подозрению в вымогательстве (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным следствия, с апреля по октябрь 2018 года подозреваемый вымогал деньги у осужденных, угрожая перевести их в камеры. Кроме того, злоумышленник продавал заключенным изъятые у них телефоны. Расследование дела продолжается.

Дарья Голякова