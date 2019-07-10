Корвет «Меркурий» передадут ВМФ РФ в 2022 году

Корвет «Меркурий» проекта 20386 передадут ВМФ России до конца 2022 года. Об этом заявил гендиректор завода «Северная верфь» Игорь Пономарев.

По его словам, в настоящее время проводятся работы по установке фундаментов и насыщению.

Как сообщает РИА «Новости», проект 20386 является модификацией корветов серии 20380. Шесть из них уже переданы военному флоту.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что для Минобороны завод «Северная верфь» по проекту 20386 строит корветы «Гремящий», «Проворный», «Ретивый», «Строгий» и «Дерзкий». «Гремящий» был спущен на воду летом 2017 года.