Конфискованные у фотографов в Сочи львята проходят курс реабилитации

Африканские львята Симба и Маруся, которых изъяли у фотографов в Сочи, проходят курс реабилитации в зоопарке санатория «Октябрьский», сообщил департамент по охране окружающей среды администрации Сочи.

Львенка Симбу конфисковали у фотографов вблизи смотровой башни на горе Ахун, ему всего полтора месяца, сейчас он проходит социализацию со штатным ветеринаром зоопарка. По оценке специалистов, состояние животного хорошее, львенок ведет себя активно. Маруся старше Симбы на несколько месяцев, ее забрали у пляжных фотографов вблизи Адлерского дельфинария. Сотрудники зоопарка опасаются, что фотографы ограничивали львенка в еде, чтобы Маруся не успела вырасти до конца курортного сезона. Марусе предоставили отдельный вольер и обеспечили необходимым кормом, за ее состоянием следит ветеринар, но она пока не адаптировалась на новом месте.

Департамент по охране окружающей среды администрации Сочи просит жителей города и отдыхающих сообщать, в том числе через социальные сети, о фактах незаконного использования предпринимателями животных и птиц. Пор каждому сообщению на место отправляется рейдовая группа.

Анна Перова, Краснодар