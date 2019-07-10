Министерство экономического развития РФ одобрило три первые заявки на получение субсидий в рамках поддержки малых и средних предприятий, вышедших на биржу. В их числе – ООО «Талан-Финанс», дочерняя фирма группы компаний «Талан».

Минэкономразвития субсидирует затраты на выплату купонного дохода по облигациям объектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в рамках национальной программы «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Программа, реализуемая с 2019 по 2024 год, призвана увеличить долю МСП в ВВП страны до 32,5%, а число занятых в секторе – до 25 млн человек. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.

«Талан-Финанс» разместил облигации в объеме 1 млрд рублей в секторе роста Московской биржи в апреле. Номинальная стоимость облигации – 1000 рублей, срок размещения – три года, купонная ставка – 15% годовых – выплачивается ежеквартально. Организаторами займа выступили ИФК «Солид» и «Компания БКС», соорганизатором – «МСП Банк». За первый месяц после размещения облигации «Талан-Финанс» приобрели семь юридических лиц и около 500 частных инвесторов.

«Мы рады оказаться в числе первых компаний, получивших поддержку в рамках национальной программы. Поиск новых источников финансирования для реализации девелоперских проектов особенно актуален в условиях перехода на новую схему работы с эскроу-счетами, который начался 1 июля. Опыт «Талана» показывает, что размещение облигаций – эффективный и доступный инструмент привлечения средств даже для компаний средней величины, – отмечает генеральный директор компании «Талан» Константин Макаров. – В России работает около 4 тыс. девелоперов, но пока на рынок облигаций выходят единицы. В 2017 году 11 застройщиков разместили 19 облигационных выпусков, в 2018-м было 8 компаний и 10 выпусков. А в этом году лишь две компании вышли на рынок облигаций».

С информацией об облигациях и других инвестиционных продуктах компании «Талан» можно ознакомиться на сайте инвест.талан.рф

О компании. Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 тыс. человек, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Работает в 15 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Сочи, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. Компания делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия) и другие. Проекты «Талана» предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и современные технические решения. Компания одной из первых среди застройщиков перешла на договоры долевого участия с использованием эскроу-счетов. «Талан» имеет максимальный балл (5 баллов) в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.